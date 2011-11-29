Кабмин увеличил расходы на обслуживание деятельности Президента, АП и депутатов

Кабинет министров Украины увеличил расходы на обслуживание в 2011 году деятельности Президента Украины, Администрации Президента Украины и народных депутатов Украины на 18 млн. 528 тыс. грн. При этом правительство на 2 млн. 101 тыс. грн. уменьшило расходы, которые были предусмотрены на государственные премии и подготовку научных кадров.

Об этом говорится в распоряжении КМУ от 28 ноября 2011 г. № 1196-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2011 год».

Как отмечается в документе, текст которого размещен на Правительственном портале, правительство распорядилось «в соответствии с частью восьмой статьи 23 Бюджетного кодекса Украины осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному управлению делами на 2011 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета».

Перераспределение будет осуществляться путем:

1) уменьшения расходов потребления на сумму 16 млн. 401,8 тыс. гривен, из них на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 159,9 тыс. гривен, и увеличения расходов развития на сумму 1000 тыс. гривен по программе 0301010 “Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины”;

2) уменьшения расходов потребления на сумму 3 млн. 011,9 тыс. гривен и увеличения расходов развития на сумму 1 млн. 986,9 тыс. гривен по программе 0301130 “Подготовка кадров, повышение квалификации руководящих работников, специалистов государственного управления Национальной академией государственного управления при Президенте Украины”.

В то же время распоряжением предусмотрено «увеличение объема расходов по программам»:

0301030 “Обслуживание деятельности Президента Украины, Администрации Президента Украины и других государственных органов” на сумму 6 млн. 109 тыс. гривен (расходы потребления – 2 млн. 363 тыс. гривен, из них на оплату труда - 658,1 тыс. гривен, расходы развития – 3 млн. 746 тыс. гривен);

0301060 “Финансовая поддержка санаторно-курортных заведений Государственного управления делами” на сумму 612,7 тыс. гривен (расходы потребления на оплату коммунальных услуг и энергоносителей);

0301140 “Сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках, заповедниках и обеспечение содержания резиденции” на сумму 1 млн. 660,7 тыс. гривен (расходы потребления - 720,7 тыс. гривен, из них на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 660,7 тыс. гривен, расходы развития - 940 тыс. гривен);

0301170 “Стационарное медицинское обслуживание народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти” на сумму 3 млн. 990,7 тыс. гривен (расходы развития);

0301190 “поликлиническо-амбулаторное обслуживание, диагностика и лечение народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти” на сумму 6 млн. 154,9 тыс. гривен (расходы потребления на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 154,9 тыс. гривен, расходы развития – 6 млн. гривен).

Также распоряжение предусматривает уменьшение объема расходов по программам:

0301330 “Подготовка научно-педагогических и научных кадров по вопросам стратегических проблем внутренней и внешней политики” на сумму 324,7 тыс. гривен (расходы потребления);

0301370 “Предоставление научно-методической и консультативной поддержки развитию местного самоуправления” на сумму 661,5 тыс. гривен (расходы потребления, из них на оплату труда — 658,1 тыс. гривен);

0301460 “Выплата Государственных премий Украины” на сумму 800 тыс. гривен (расходы потребления);

0301890 “Строительство Реабилитационного центра на базе Государственного предприятия “Санаторий “Конча-Заспа” на сумму 315 тыс. гривен (расходы развития).

Министерству финансов правительство поручило внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета после согласования с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.