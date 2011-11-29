В АП отмечают, что Кабмин не выделял им дополнительно деньги, а перераспределял

Правительство не выделяло Администрации Президента Украины и Государственному управлению делами дополнительных денег.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации АП Денис ИВАНЕСКО в ответ на информационный запрос агентства.

Он отметил, что распоряжение Кабинета министров Украины от 28 ноября № 1196-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2011 год» не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, как об этом сообщили некоторые СМИ.

«Информация об увеличении бюджетных расходов на Президента Украины и Администрацию Президента не отвечает действительности. Речь идет о перераспределении средств с одного направления на другое за счет сокращения расходов по отдельным программам. Это решение не предусматривает увеличения расходов на ни одну копейку», - подчеркнул Д.ИВАНЕСКО.

По его словам, за счет уменьшения расходов на содержание Президента высвобожденные средства будут перераспределены на медицинские и социальные программы.

В частности, уменьшены расходы на выплату государственных премий Украины, на строительство реабилитационного центра на базе государственного предприятия «Санаторий «Конча-Заспа», на материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Президента, на Государственный фонд содействия местному самоуправлению и на подготовку кадров.

Как сказал Д.ИВАНЕСКО, за счет уменьшения этих расходов будут профинансированы такие направления как: приобретение оборудования для детского стационара и реанимационного блока государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины»; приобретение ультразвукового сканера для государственного заведения «Поликлиника № 2»; приобретение медицинского оборудования для операционного отделения и центра урологии клинической больницы «Феофания»; осуществление ремонтов общежитий и учебных корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и региональных институтов; осуществление расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, а также финансирование других расходов.

Д.ИВАНЕСКО подчеркнул, что практика перераспределения бюджетных средств по разным направлениями является общепринятой и отвечает Бюджетному кодексу и нормам европейского права. Это решение направлено на оптимизацию расходов и эффективное управление финансовыми ресурсами.

Реализация этого распоряжения будет способствовать рациональному использованию средств государственного бюджета, позволит осуществить меры по предотвращению образования кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг и энергоносителей, обеспечить своевременные расчеты за соответствующие услуги и провести безотлагательные расходы.

Как сообщал УНИАН, распоряжением правительства от 28 ноября № 1196-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2011 год» Кабинет министров увеличил расходы на обслуживание в 2011 году деятельности Президента, Администрации Президента и народных депутатов на 18 млн. 528 тыс. грн. При этом правительство на 2 млн. 101 тыс. грн. уменьшил расходы, которые были предусмотрены на государственные премии и подготовку научных кадров.

Как отмечается в документе, текст которого размещен на Правительственном портале, правительство распорядилось «в соответствии с частью восьмой статьи 23 Бюджетного кодекса осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному управлению делами на 2011 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета».