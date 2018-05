S&P снизило рейтинги ряда крупнейших банков мира

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) во вторник изменило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков, в частности, понизило рейтинги Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Barclays, сообщает Associated Press.

Также понижены рейтинги JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland.

Без изменения остались рейтинги Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Societe Generale и других банков.

Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Barclays и UBS снижены с отметки "A+" до "A", рейтинги Citigroup Inc., Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc - c "A" до "A-", рейтинг Wells Fargo - с "AA-" до "A+" .

S&P объясняет изменения рейтингов введением новых критериев для оценки рейтингов банков, которые учитывают перемены в мировой финансовой системе и макроэкономические тренды, в частности, роль правительств и центральных банков в финансировании банковского сектора, передает РИА Новости.