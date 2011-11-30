Межбанк: открытие торгов - 8,0205/8,0250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0205/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2553/0,2557, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6475/10,6540.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3280/1,3282(вторник – 1,3333/1,3335).

Во вторник, 29 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9897/7,9910.