Fitch подтвердил рейтинги Донецкой области на уровне «В», прогноз – «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Донецкой области в национальной и иностранной валюте на уровне «B» с прогнозом «стабильный».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что также были подтверждены краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и рейтинг по национальной шкале «AA(ukr)».

Fitch при этом констатирует, что рейтинги отражают сильную экономику области, хорошее исполнение бюджета и отсутствие долгов.

В то же время агентство учитывает сильную зависимость регионального бюджета от решений центрального правительства и в целом институциональной среды в Украине, а также ограничение суверенным рейтингам Украины («B»/«стабильный»).

Fitch отмечает, что модернизация суверенных рейтингов в сочетании с поддержанием удовлетворительного исполнения бюджета будет положительной для рейтингов региона.