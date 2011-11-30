Дефицит Пенсионного фонда по итогу года ожидается в размере 31 млрд. грн. - Зайчук

Дефицит Пенсионного фонда (ПФ) Украины по итогу года ожидается в размере 31 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель ПФ Борис ЗАЙЧУК.

«Мы выйдем где-то порядка на 31 млрд. грн. (дефицита – УНИАН)».

При этом он отметил, что сумма дефицита учитывает долги прошлых лет.

Напомним, в конце октября вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда по итогам 2011 года может составить 21 млрд. грн.

По его словам, в следующем году дефицит бюджета ПФ может составить 2,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.