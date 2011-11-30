Кабмин снизил прогноз роста ВВП в 2012 году до 3,9%

Кабинет министров Украины снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 3,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что решение было принято на заседании Кабинета министров 28 ноября.

При этом В.КОПЫЛОВ сообщил, что прогноз номинального ВВП составляет 1,5 трлн. грн.

«Номинальный ВВП 1,5 трлн. грн., реальный – 3,9», - сказал он.

В.КОПЫЛОВ отметил, что рост ВВП на 3,9% является пессимистическим прогнозом.

Также он сообщил, что правительство не вносило изменения в утвержденные ранее другие макропоказатели на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.