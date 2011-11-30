Кабмин предлагает расширить полномочия АМК
При проверках предпринимателей
Кабинет министров Украины предлагает расширить полномочия Антимонопольного комитета, в частности, в вопросе проверок предпринимателей.
Текст соответствующего законопроекта «О защите экономической конкуренции» (№9508 от 28 ноября 2011 г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.
Согласно документу, во время проведения расследования органы АМК будут иметь право получать объяснения физических и юридических лиц, требовать предоставление информации, изымать документы, проводить проверки.
Так, источниками, из которых АМК получает данные о признаках нарушений законодательства об экономической конкуренции, являются заявления лиц, представления органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомости, выявленные органами АМК.