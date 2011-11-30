Предприятиям Донецкой области в автоматическом режиме возмещено почти 5,5 млрд. грн. НДС

Предприятиям Донецкой области с начала 2011 года в автоматическом режиме возмещено почти 5,5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей ГНА в Донецкой области со ссылкой на председателя областной налоговой службы Вадима БОНДАРЕНКО.

По его словам, с начала текущего года предприятиям региона в автоматическом режиме возмещено почти 5,5 млрд. грн. НДС, что составляет почти 44% от заявленных сумм.

«Ведение эффективной и честной хозяйственной деятельности предоставило возможность предприятиям - представителям социально ответственного бизнеса получать право на автоматическое бюджетное возмещение. И налоговая служба области заинтересована в увеличении количества предприятий, которые будут получать автовозмещение и надеется, что количество таких плательщиков и в дальнейшем будет расти», - отметил руководитель ведомства.

Так, по результатам отработки сентябрьских деклараций, 28 предприятий области получили возмещение НДС в автоматическом режиме на общую сумму более 700 млн. грн. Отбор плательщиков проводился в автоматическом порядке с помощью компьютерной программы, что значительно ускоряет эту процедуру и исключает любое влияние человеческого фактора.

В. БОНДАРЕНКО также подчеркнул, что создана система возмещения НДС, которая при наименьшем человеческом факторе дает наибольший экономический эффект.