Украина намерена развивать отношения с Таможенным союзом в рамках формулы «3+1» - Азаров

Украина намерена развивать отношения с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в рамках формулы «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи в Киеве с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.

«Мы внимательно следим за деятельностью Таможенного союза, изучаем этот опыт, и ту формулу, которую наш Президент предложил, - «3+1» - мы готовы реализовывать в своих действиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в отношениях между Украиной и Россией есть некоторые спорные вопросы, в частности ценовые, однако отношения развиваются на высоком уровне.

Он также поздравил В.МАТВИЕНКО с завершением переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.