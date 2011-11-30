Матвиенко выступает за синхронизацию ратификации договора о ЗСТ СНГ

Председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО выступает за синхронизацию ратификации парламентами стран СНГ договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ сегодня в Киеве.

«Мы рады, что Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли. Мы сегодня обсуждали это и с Президентом, и с Владимиром Михайловичем (ЛИТВИНЫМ – УНИАН) с тем, чтобы синхронизировать ратификацию этого соглашения парламентами Украины и России», - сказала В.МАТВИЕНКО.

В то же время она подчеркнула, что считает это соглашение важным, открывающим новые возможности для взаимовыгодной торговли и снимающим целый ряд препятствий.

В.МАТВИЕНКО подчеркнула, что посетила Украину именно сегодня в связи с тем, что в России заканчивается избирательная кампания по выборам в Госдуму, а Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и председатель правительства Владимир ПУТИН не ездят в заграничные командировки, однако руководство России считает необходимым сохранять диалог с Украиной.

Также В.МАТВИЕНКО передала привет Н.АЗАРОВУ от В.ПУТИНА.