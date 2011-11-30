Ставки по депозитам физлиц продолжают расти - эксперт

Ставки на рынке депозитов физических лиц продолжают расти, и наиболее доходные предложения от некоторых банков уже превышают 20% годовых в гривне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, по ее словам, «банки отдают предпочтение, а, следовательно, и наивысшую доходность, депозитам на короткие сроки и без права пополнения и частичного снятия средств. На сегодняшний день происходит оптимизация стоимости привлекаемых ресурсов, так как вопрос привлечения банками денежных средств остается особо актуальным».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 15,5% годовых (средняя – 10,29%); 3 месяца – от 5,5 до 19,5% (средняя - 13,25%); 6 месяцев – от 7,5 до 20,00% (средняя – 13,88%); 12 месяцев – от 10,5 до 20,50% (средняя - 14,72%).

По информации эксперта, процентные ставки по вкладам в долларах США таковы: на срок 1 месяц – от 0,75 до 6,5% годовых (средняя - 3,92%); 3 месяца – от 1,35 до 8,0% (средняя – 5,11%); 6 месяцев – от 1,35 до 8,5% (средняя - 5,84%); 12 месяцев – от 2,50 до 9% (средняя - 6,51%). По депозитам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 5,5% годовых (средняя - 2,52%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,40%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 4,06%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,81%).