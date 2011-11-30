Рост ВВП Польши в 3-м квартале замедлился до 4,2%

Варшава. Валовой внутренний продукт Польши, крупнейшей восточноевропейской экономики, входящей в Европейский Союз, в третьем квартале текущего года вырос на 4,2% после 4,3% роста во втором квартале и 4,4% в первом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в то же время рост польского ВВП превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших его увеличение не более чем на 4%.

Главное управление статистики Польши (GUS) сообщило сегодня, что росту национальной экономики способствовало увеличение инвестиций в основной капитал (+8,5%), внутреннее потребление (+3,2%) и рост экспорта (7,7%).

Аналитики отмечают, что рост экспорта поддержало снижение стоимости польского злотого в третьем квартале на около 10% к евро и 2% к доллару США.

В то же время, по данным GUS, темп роста частного потребления снизился по сравнению с 3,6% кварталом ранее и оказался меньше ожидаемого экспертами увеличения на 3,8%.

"Ситуация польской экономики на фоне Европы просто замечательна, и хотя в будущем году рост будет меньше, главным образом из-за ослабевающего внутреннего потребления, но его поддержит чистый экспорт, которому в свою очередь поможет более дешевый злотый", - сказал глава польского нацбанка (NBP) Марек БЕЛЬКА в TVN CNBC, комментируя результаты 3-го квартала.

Глава NBР также сказал, что ожидает в следующем году замедления роста польского ВВП до 3-3,1% с 4% в текущем году.

Как сообщал УНИАН, в четвертом квартале прошлого года рост ВВП Польши ускорился до 4,5% с 3% в первом, составив по итогам года 3,8%.

В 2009 году Польша стала единственной страной из 27 государств ЕС, экономика которой, несмотря на мировой кризис, выросла (+1,7%), что позволило ей впервые в истории войти в шестерку крупнейших европейских экономик.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5 с 6,5% в предыдущем.

Польские власти в бюджете следующего года заложили рост ВВП на 2,5% после 3,5% в текущем.

OECD на этом неделе увеличила прогноз рост ВВП Польши в текущем году до 4,2% с прогнозированых в мае 3,9%.