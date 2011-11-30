Предприятия торговли увеличили перечисление налогов в бюджет в 1,8 раза - ГНСУ

Предприятия оптовой и розничной торговли Украины в январе-октябре 2011 года перечислили в бюджет 23,6 млрд. грн. налогов, что в 1,8 раза, или на 10,2 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Предприятия добывающей промышленности за 10 месяцев т.г. направили в бюджет 24,6 млрд. грн. платежей, что в 1,7 раза, или на 9,8 млрд. грн., больше, чем за январь-октябрь 2010 года.

Кроме того, в текущем году налоговики констатируют увеличение поступлений от предприятий в области строительства и производства электроэнергии, газа и воды. Так, строители уплатили в госбюджет 4,4 млрд. грн., что в 1,6 раза, или на 1,5 млрд. грн., больше по сравнению с январем-октябрем 2010 года. От производства электроэнергии, газа и воды в бюджет поступило 12,1 млрд. грн., что в 4,1 раза, или на 1,5 млрд. грн., больше, чем в прошлом году.

Всего за 10 месяцев 2011 года в госбюджет поступило 153,7 млрд. грн. платежей, что в 1,5 раза превышает фактический показатель соответствующего периода прошлого года.