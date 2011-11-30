Зона свободной торговли между Израилем и Украиной может заработать уже в 2012 году - посол
Иерусалим. Зона свободной торговли между Израилем и Украиной может заработать уже в следующем году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Геннадий НАДОЛЕНКО сегодня украинским журналистам в Иерусалиме.
"На сегодняшний день мы не видим никаких подводных камней, которые могут нам помешать. Я думаю, что в следующем году мы попробуем это сделать", - заявил он.
По словам посла, в ближайшее время, примерно через 1-2 недели, в Женеве состоится второй раунд переговоров на экспертном уровне между Израилем и Украиной.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 30 ноября - 1 декабря находится с государственным визитом в Израиле.
Ранее глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявлял, что Украина и Израиль договорились до конца 2011 года подписать соглашение о создании зоны свободной торговли.