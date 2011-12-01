В Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции - Transparency International

В Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции.

Как передает РИА «Новости», об этом идет речь в обнародованном в четверг докладе базирующейся в Берлине международной неправительственной организации Transparency International (TI).

Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 балла. В прошлом году Украина была на 134-м месте.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет).

Как ранее сообщила генеральный директор отделения TI в России Елена ПАНФИЛОВА, страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции.

В тройку наименее коррумпированных стран, согласно рейтингу TI, в 2011 году вошли Новая Зеландия (индекс - 9,5 балла), Дания (9,4 балла) и Финляндия (9,4 балла). Самыми коррумпированными странами стали Сомали (1,0 балла) и Северная Корея (1,0 балла), которая была включена в рейтинг впервые.

Россия по уровню восприятия коррупции оказалась на 143 месте с индексом 2,4 балла. "Соседями" РФ по списку стали Азербайджан, Беларусь, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда.

Что касается стран СНГ, то чуть лучше, чем в России, Азербайджане и Беларуси, дела обстоят в Молдове (2,9 балла), Казахстане (2,7 балла) и Армении (2,6 балла).

На одну позицию в списке TI от России отстают Украина и Таджикистан (по 2,3 балла). Киргизия занимает 164 строчку рейтинга с 2,1 балла, а Туркмении и Узбекистану пришлось поделить 177 строчку рейтинга, набрав по 1,6 балла.

Две трети списка занимают страны, индекс которых составляет менее 5.