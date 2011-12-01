Украина и Израиль договорились продолжить интенсивные консультации по созданию ЗСТ

Иерусалим. Украина и Израиль договорились продолжить интенсивные консультации по созданию зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, которое было одобрено по результатам их переговоров в Иерусалиме.

Главы государств констатировали, что за 20 лет дипломатических отношений между обоими государствами был налажен активный и регулярный диалог по актуальным двусторонним и международным вопросам, установлены взаимовыгодные торгово-экономические связи, активно развивалось сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.

Президенты высоко оценили введение безвизового режима между Украиной и Израилем в 2011 году как шаг, призванный стимулировать весь спектр официальных, деловых и межличностных двусторонних контактов.

Главы государств договорились совместными усилиями преумножать все достижения в двусторонних отношениях, которые были достигнуты за годы активного сотрудничества между Украиной и Израилем.

Президенты заявили, что следующим важным шагом на пути углубления украинско-израильских отношений должно стать внедрение режима свободной торговли между двумя странами, и в этой связи договорились интенсивно продолжить экспертные консультации с целью выхода в ближайшее время на уровень переговоров и подготовку соответствующего проекта соглашения в соответствии с правилами Всемирной торговой торговли.

Главы государств положительно оценили подписание в ходе визита Плана сотрудничества в отрасли здравоохранения и медицинских наук между министерствами здравоохранения двух стран на 2012-2015 годы, Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Национальной автодорожной компанией Израиля, Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управления национальными проектами Украины и Центром содействия инвестициям Израиля.

Также была положительно отмечена работа совместной межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Президенты договорились, что на следующем заседании эта комиссия рассмотрит вопрос об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, медицины, сельского хозяйства, энергоэффективности и энергосбережения, телекоммуникаций и связи.

Президенты подчеркнуть важность ускорения заключения соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о социальном обеспечении и договорились завершить экспертные консультации по указанной тематике в ближайшее время.