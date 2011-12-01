НБУ оценивает рост ВВП в октябре на уровне 7%, в январе-октябре — 5%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в октябре 2011 года на уровне 7%, в январе-октябре — чуть более 5%.

Об этом говорится в Анализе экономического состояния Украины за октябрь, обнародованном на сайте регулятора.

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО), для расчета которого используются данные по динамике видов экономической деятельности составляющих более 40% ВВП, в октябре 2011 года был на уровне 11,4% в годовом выражении против 10,5% в сентябре 2011 года.

В НБУ отмечают, что в последние три месяца наблюдается четкая тенденция к росту взноса сельского хозяйства в экономический рост при уменьшении доли промышленного производства.

В текущем году ожидается наивысший урожай зерновых культур за всю историю независимости Украины — по состоянию на 11 ноября уже было собрано 53,7 миллиона тонн зерновых культур. Рост урожайности других продуктов растениеводства за 10 месяцев также имел значительные темпы, что, в свою очередь, стало причиной роста объемов производства пищевой промышленности.

Однако регулятор отмечает снижение темпов посева озимых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Основная причина — значительное подорожание минеральных удобрений, в результате чего расходы на осеннюю посевную увеличились на 20-30%.

«Второй месяц подряд под влиянием ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры происходит замедление роста промышленного производства и снижение его вклада в прирост как ИПБО, так и ВВП. В октябре рост промышленного производства составил 4,7% в годовом выражении (6,4% в сентябре), за 10 месяцев — 8,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наибольшее замедление роста произошло в экспортоориентированных отраслях — металлургии, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности.

Рост объема строительства оставался на довольно высоком уровне (12,8% в октябре и 11,7% за 10 месяцев).

В октябре было зафиксировано дальнейшее сокращение объемов розничного товарооборота до 12,7% по сравнению с 15,2% в сентябре. В НБУ считают, что основной причиной такой динамики стал статистический эффект базы сравнения прошлого года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что рост ВВП в Украине за 10 месяцев т.г. составил 5,3%, за октябрь – 7,2%.