Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «ВТБ» на 2 млрд. долл.

Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«30 ноября 2011 Министерство финансов продлило Соглашение от 3 июня 2010 года о предоставлении кредита в размере 2 млрд. долл., которое было заключено между Украиной, действующей через Кабинет министров Украины, в лице министра финансов Украины, и банком «VTB Capital" на следующие шесть месяцев», - говорится в сообщении.

По информации министерства, соглашение было пролонгировано на прежних условиях.

Как сообщал УНИАН, Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ноябре т.г. заявил, что начинается процесс переоформления кредита «ВТБ» в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства. Он также опроверг информацию о планах Украины увеличить размер кредита.