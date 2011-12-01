КГГА прогнозирует недовыполнение бюджета столицы на 1,5 млрд. грн.

Киевская городская государственная администрация прогнозирует недовыполнение нынешнего бюджета столицы на 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК.

По его словам, недовыполнение бюджета связано с неудовлетворительным выполнением программы приватизации имущества столицы, которая на сегодняшний день реализована лишь на 4%.

Кроме того, бюджет города будет недовыполнен, потому что поступило недостаточно средств от платы за землю.

Как отметил В.РЕПИК, в новом Налоговом кодексе минимальная ставка аренды земли должна быть не ниже 3% оценочной стоимости участка. Однако в столице более 2 тысяч долговременных договоров заключено с арендной ставкой 1%.

Справка УНИАН. Бюджет столицы 2011 г. утвержден в объеме около 16,4 млрд. грн.