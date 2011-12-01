Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0185-8,0240 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0140/8,0190, к 12:00 цены поднялись до 8,0200/8,0230. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0185/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2592/0,2596, к 12:00 цены выросли до 0,2603/0,2607. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2602/0,2606. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7885 (-0,5662).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3500.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7630/10,7710, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8170/10,8270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8250/10,8340.