Европарламент выступает за улучшение инвестиционного и бизнес-климата в Украине

Брюссель. Европейский парламент выступает за улучшение инвестиционного и бизнес-климата в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по переговорам по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов, присутствовавших в зале. Голосование проводилось поднятием рук.

“Продолжать призывать к политическим и экономическим реформам в Украине, что должно привести к модернизации ее инфраструктуры, в частности, в сферах энергетики и транспорта; помочь бизнес-сектору, прежде всего через упрощение доступа к кредитам и ссудам, к упрощению и ускорению процесса сбора налогов и платежей на таможне, в частности, сделав заметные улучшения в области возмещения НДС экспортерам, в процессе растаможивания и согласований для импорта”, - подчеркнуто в документе.

Депутаты высказались за отмену барьеров и искоренение коррупции, усиление верховенства права и демократической практики, рассмотрение сокращения стоимости трансакций для малого и среднего бизнеса.

В докладе также содержится призыв к фундаментальному улучшению инвестиционного климата для иностранных инвесторов в Украине. При этом депутаты отдельно отметили необходимость сделать таможенные процедуры более эффективными, в частности, с целью пресечения практики, “которая стала общей”, необоснованного повышения таможенной стоимости импортируемых в Украину товаров.

Европарламент также высказался за содействие развития малого и среднего бизнеса и отметил то, что Украине «не целесообразно ослаблять свою защиту стандартов труда с целью привлечения иностранных инвестиций».

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, по зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем, в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.