Полномочия налоговых органов не могут быть расширены больше, чем предусмотрено НК - Клименко

Полномочия налоговых органов не могут быть расширены больше, чем это предусмотрено Налоговым кодексом (НК).

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО во время Второго украинского налогового форума, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, налоговая служба будет работать исключительно в пределах действующего законодательства, чтобы избежать угрозы фискального давления на экономику.

"При разработке Налогового кодекса сразу закладывались механизмы, защищающие плательщика от произвола или изменений политической конъюнктуры. Речь идет о введении нормы об адаптационном периоде в случае изменения ставки налога или механизма его администрирования. Государство само поставило себе ограничение - мы не можем менять правила позднее, чем за полгода до того, как они начнут действовать", - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Среди положительных новшеств кодекса, по его мнению, - внедрение принципов презумпции правомерности действий налогоплательщика. Так, закон расширил права налогоплательщика в обжаловании действий актов проверок, а использование рискоориентированной системы налогового контроля позволило отказаться от вмешательства в деятельность добросовестных налогоплательщиков.

Вместе с тем, новое законодательство возлагает на плательщиков и ряд обязанностей, требуя от них большей самодисциплины и самоконтроля.

Также А.КЛИМЕНКО отметил, что сегодня акцент в налоговой политике перенесен на добровольную уплату налогов. На сегодня 96% сборов и платежей уплачены в бюджет добровольно. И небольшая доля приходится на взыскания, доначисления и штрафы.

"Добровольность уплаты налогов мы понимаем как готовность бизнеса самостоятельно, без принуждения выполнять закон. Мы отказываемся от фискальной нагрузки на бизнес", - подчеркнул глава ГНСУ.

К тому же, по его словам, в новом законодательстве вводятся механизмы, позволяющие сделать честную деятельность выгоднее, чем применение схем минимизации или уклонения от налогообложения.