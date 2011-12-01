10% физлиц-«упрощенцев» обратились в ГНСУ за разъяснением законодательства

Более 230 тыс. физических лиц, являющихся предпринимателями-«упрощенцами», или 10% от общего количества, на 1 декабря 2011 года приняли участие в налоговых семинарах по разъяснению и консультациям относительно обновленного налогового законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшая заинтересованность в разъяснениях наблюдалась в налоговых инспекциях Сум, Ивано-Франковска, Львова, Винницы и Ривне. Это объясняется тем, что именно в этих регионах зарегистрировано значительное количество предпринимателей-«упрощенцев».

В частности, один из наиболее интересующих предпринимателей вопросов был относительно ситуации по приему заявлений от предпринимателей для работы по упрощенной системе налогообложения в 2012 году. Налоговые инспекторы объясняли, что для этого гражданин должен прийти в инспекцию по месту жительства и написать заявление с обязательным указанием группы, в которую он желает быть отнесен. При этом, срок подачи таких заявлений продлен до 25 января 2012 года, а в случае отсутствия в инспекции свидетельств нового образца, предпринимателю будет сделана отметка в старом (впоследствии, при условии поступления бланков, произойдет замена свидетельства). Срок действия нового документа неограниченный.

На семинарах также подчеркивалось, что ГНСУ продлила действующий на сегодня мораторий на фактические проверки малого бизнеса в связи с необходимостью адаптации предпринимателей к нововведениям в законодательстве об упрощенной системе налогообложения.

В дальнейшем практика таких семинаров будет продолжена. О времени и месте мероприятий налогоплательщики могут узнать в налоговых инспекциях по месту жительства.