Мир стоит на пороге нового экономического кризиса – эксперты ООН

Эксперты ООН считают, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом.

Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), сообщает раоид «Свобода».

В документе говорится, что рост мировой экономики составит в наступающем году всего 2,6% – по сравнению с 4% в 2011 году.

Однако даже и эта цифра может оказаться завышенной – в случае если долговая проблема в Европе не будет разрешена, а развивающиеся страны продолжат политику сокращения бюджетных расходов.