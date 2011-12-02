Мир стоит на пороге нового экономического кризиса – эксперты ООН
09:20, 02 декабря 2011Финансы
1
Эксперты ООН считают, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом.
Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), сообщает раоид «Свобода».
В документе говорится, что рост мировой экономики составит в наступающем году всего 2,6% – по сравнению с 4% в 2011 году.
Однако даже и эта цифра может оказаться завышенной – в случае если долговая проблема в Европе не будет разрешена, а развивающиеся страны продолжат политику сокращения бюджетных расходов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter