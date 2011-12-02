Польша поддерживает реформирование ЕС для спасения еврозоны - Туск

Варшава. Власть Польши поддерживает изменение учредительных документов Европейского Cоюза для спасения от развала еврозоны, в которую входят 17 государств ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК вчера на пресс-конференции.

"Наше государство, так же как и другие европейские государства, зависимо от того, что будет с зоной евро. Поэтому Польша приложит усилия для спасения общей валюты", - сказал Д.ТУСК.

По словам Д.ТУСКА, он обсудил вопросы реформирования Евросоюза по телефону с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, заметив, что соответствующие решения должны быть приняты на ближайшем заседании Совета ЕС в начале декабря.

"Решение или их отсутствие могут определить будущее континента. Нет времени дальше медлить", - сказал он.

Польский премьер сообщил, что власть Польши поддерживает усиление Еврокомиссии и Центрального банка, выразив мнение, что "демократический контроль" над ними может осуществлять Европейский парламент.

По словам Д.ТУСКА, государства Евросоюза, которые не входят в еврозону, также должны принимать участие в заседаниях государств еврозоны, но без права голоса.

Как сказал Д.ТУСК, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ консультировался с ним относительно основных моментов своего выступления в Германии в понедельник, заметив, что "основные тезисы стали результатом многомесячной работы целого правительства и польской президенции в ЕС" (Польша председательствует в Евросоюзе во второй половине 2011 года - УНИАН).

Как добавил Д.ТУСК, он обсуждал выступление Р.СИКОРСКОГО с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, который, по его словам, не воспринял его негативно.

По словам премьера, дискуссия о международной политике Польши, которой добивается оппозиция, состоится в Сейме 15 декабря.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая оппозиционная польская партия "Право и справедливость" заявила, что реализация ряда произнесенных Р.СИКОРСКИМ в Берлине 28 ноября тезисов приведет к ограничению сувернитета Польши, а создание федерации на базе ЕС противоречит польской Конституции.

Оппозиционные политики намерены добиваться чрезвычайного заседания Сейма и отставки Р.СИКОРСКОГО.

О необходимости реформирования Евросоюза в начале ноября заявила А.МЕРКЕЛЬ.