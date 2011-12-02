После введения закона об «упрощенке» количество малых предпринимателей вырастет на 20% - ГНСУ Киева

После вступления в действие Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности» количество физлиц-«упрощенцев» увеличится на 20% - до 100 тысяч.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в г. Киеве, такой прогноз озвучила заместитель председателя комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, заместитель председателя ГНА в г. Киеве Анна ИГНАТЕНКО. «На сегодня в Киеве зарегистрировано 206 тыс. физических лиц-предпринимателей, из которых 41% находится на упрощенной системе налогообложения. Учитывая изменения в законодательстве, благодаря дифференцированному подходу к классификации малого бизнеса, мы прогнозируем увеличение этой категории налогоплательщиков минимум на 20%», - отметила А.ИГНАТЕНКО.