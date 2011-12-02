Меркель заявляет, что в ЕС будет создан бюджетный союз

В ЕС будет создан бюджетный союз, который включит в себя как минимум страны еврозоны.

Об этом Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявила в своем выступлении в Бундестаге, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"Мы не просто говорим о бюджетном союзе, мы находимся на пороге его реализации. Я говорю о бюджетном союзе с жесткими правилами, как минимум, в отношении еврозоны", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

По мнению А.МЕРКЕЛЬ, Европе необходим новый "стабильный союз" с усиленным бюджетным контролем и регулированием уровня госдолга. "Ядром этого союза стабильности должен стать новый европейский потолок госдолга", - отметила канцлер.

А.МЕРКЕЛЬ добавила, что целью саммита в Брюсселе, назначенного на 9 декабря, являются изменения европейских соглашений, которые позволят не допустить развала еврозоны и ЕС в целом.

Канцлер Германии также считает, что процесс преодоления долгового кризиса в еврозоне займет годы. "Правительство всегда ясно давало понять, что долговой кризис нельзя решить одним ударом, и не существует быстрых и простых решений", - сказала она.

Этим летом долговой кризис вновь серьезно ударил по банковской системе ЕС. Власти союза признали необходимость рекапитализации крупнейших кредитных учреждений, однако четкого понимания этой процедуры пока нет. Осенью изменилась риторика и о целостности еврозоны. Прежние твердые заявления лидеров ЕС о том, что Греция - самая проблемная страна региона, с которой и начался масштабный кризис, останется в еврозоне, - в ноябре сменились сентенциями о возможном выходе этого государства из объединения.