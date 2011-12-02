Налогоплательщики в январе-октябре перечислили в бюджет 53,5 млрд. грн. НДС

Налогоплательщики в январе-октябре 2011 года перечислили в бюджет 53,5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, за 10 месяцев текущего года от добросовестных налогоплательщиков поступило 25,8 млрд. грн. НДС, что составляет 48,2% общего объема поступлений по НДС. От предприятий группы риска поступило 27,7 млрд. грн. - 51,8%.

За счет внедрения комплексной системы предотвращения и противодействия процессам тенизации экономики сбор НДС, в частности, в октябре вырос на 80% и составил 6,2 млрд. грн. против 3,4 млрд. грн. на начало года.