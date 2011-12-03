Экс-президент Еврокомиссии: ЕС ошибся с евро при введении валюты
10:45, 03 декабря 2011Финансы
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Один из ведущих разработчиков единой европейской валюты Жак ДЕЛОР говорит, что при введении евро в 1999 году была изначально допущена ошибка, передает ВВС.
По его словам, Европейский Союз не уделил должного внимания экономической слабости некоторых своих членов.
В интервью британской газете Daily Telegraph Ж.ДЕЛОР, бывший президент Европейской комиссии, сказал, что странам позволяли нарушать финансовые правила. Он обвинил европейских лидеров в том, что они сделали для спасения евро слишком мало и слишком поздно.
Ж.ДЕЛОР признал: те, кто предостерегал, что единственные центробанк и валюта без единого государства будут от природы нестабильными, "правы".
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