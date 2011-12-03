Экс-президент Еврокомиссии: ЕС ошибся с евро при введении валюты

Один из ведущих разработчиков единой европейской валюты Жак ДЕЛОР говорит, что при введении евро в 1999 году была изначально допущена ошибка, передает ВВС.

По его словам, Европейский Союз не уделил должного внимания экономической слабости некоторых своих членов.

В интервью британской газете Daily Telegraph Ж.ДЕЛОР, бывший президент Европейской комиссии, сказал, что странам позволяли нарушать финансовые правила. Он обвинил европейских лидеров в том, что они сделали для спасения евро слишком мало и слишком поздно.

Ж.ДЕЛОР признал: те, кто предостерегал, что единственные центробанк и валюта без единого государства будут от природы нестабильными, "правы".