Текущая неделя станет «неделей процентных ставок» - эксперт

Евро на текущей неделе (5-9 декабря) попытается вернуться к позиции выше отметки 1,3500, рост фунта будет ограничен уровнем 1,6000, пара доллар/иена продолжит орговаться в районе 78,00, а доллар/франк - 0,9100, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, текущая неделя станет «неделей процентных ставок»: решение будут принимать ЦБ Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоны. При этом ЕЦБ может понизить ставку, что вряд ли окажет поддержку евро.

Кроме того, важными для рынка станут данные по внешней торговле США, Великобритании и Канады, занятости в Австралии и Новой Зеландии, показатели производственного сектора и инфляции производителей Соединенного Королевства, а также индекс уверенности потребителей, рассчитываемый университетом Мичигана (США).