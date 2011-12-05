НБУ рассчитывает привлечь у населения 10 млрд. долл.

15:51, 05 декабря 2011
Финансы
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Выпуск инвестиционных монет и «золотых» сертификатов за несколько лет позволит привлечь у населения 10 млрд. долл.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с иностранными представителями инвестиционных компаний и фондов 1 декабря, сообщается на официальном сайте НБУ.

"Во-первых, выпуск только двух инструментов - инвестиционных монет и "золотых" сертификатов в течение нескольких лет должен абсорбировать более 10 млрд. долл. из тех 50-70 млрд. долл., которые сейчас находятся на руках у населения. Во-вторых, облигации внутреннего государственного займа, которые в ближайшее время будут выпущены правительством и рассчитаны на физических лиц, также позволят нам привлечь в золотовалютный резерв Украины часть средств населения, которые на сегодня не принимают участия в экономических процессах и находятся вне банков", - отметил С.АРБУЗОВ.

По словам председателя Нацбанка, на сегодня удалось удержать стабильность курса национальной валюты и не потерять резервы. "Если не будет недопонимания с внешними инвесторами и панических настроений у внутренних инвесторов, резерв будет расти. С начала года в Украину поступило почти 14 млрд. долл. США. То есть даже сегодня, когда во всем мире сложная экономическая ситуация, мы имеем приток валюты в страну", - сказал он и добавил: "Согласно предварительным данным, спрос населения Украины на иностранную валюту составляет около 10 млрд. долл. в год. Поэтому, если уменьшить этот спрос хотя бы наполовину, то еще 5 млрд. долл. дополнительно попадут в резервы. Кроме того, когда мы перейдем на уплату за газ в рублях, то еще 8 млрд. долл. останутся в золотовалютном резерве страны".

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что НБУ ожидает восстановления роста золотовалютных резервов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует начать выпуск инвестиционных монет в середине декабря. Доходность монет будет формироваться исходя из роста или падения стоимости золота на мировом рынке.

Кроме того, Нацбанк намерен начать выпуск инвестиционных сертификатов, которые также привязаны к стоимости золота, но будут отличаться от монет более широкими возможностями. Первые размещения сертификатов могут состояться уже в конце декабря.

Справка УНИАН. Согласно данным Национального банка Украины, международные валютные резервы в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 ноября в структуре резервов 32,492 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 111,45 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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