В госбюджете на 2012 год будет увеличено финансирование Вооруженных сил - Янукович

В государственном бюджете на 2012 год будет увеличено финансирование Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на торжествах по случаю 20-й годовщины ВСУ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его целью является создание современной профессиональной, мощной, технически оснащенной и мобильной армии, которая будет выступать надежным гарантом безопасности нашего государства.

«Благодаря введению политики внеблоковости, вокруг Украины образован пояс безопасности и стабильности. Достигнуты существенные сдвиги в укреплении отношений и расширении сотрудничества с нашими соседями и, в первую очередь, с Российской Федерацией, странами Европейского Союза. Сохранен конструктивный формат взаимовыгодных отношений с Североатлантическим альянсом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, успехи во внешней политике позволили нам сосредоточить основные усилия на решении экономических проблем, от успешного преодоления которых, в первую очередь, зависит дальнейшее развитие национальных Вооруженных сил.

«Эффективное реформирование украинской арии остается одним из важнейших приоритетов власти. Украинскую армию ожидают радикальные изменения», - отметил он.

«Как Президент и Верховный главнокомандующий я уверен, что с утверждением новых редакций стратегических документов оборонного планирования процесс построения новой армии приобретет четко определенную перспективу. Мне хорошо известно состояние дел в Вооруженных силах. Они переживают те же сложности, что и государство и общество в целом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, по его словам, сегодня очень важно обеспечить армию новой и модернизированной техникой. Это требует применения современных подходов к ресурсному и материально-техническому обеспечению, подчеркнул он.

«Разрешению этих и других неотложных проблем Вооруженных сил Украины призван способствовать оборонный бюджет 2012 года. В нем в среднем в три раза предусмотрено увеличение расходов на развитие вооружения и военной техники, почти в два раза – на подготовку войск. Это позволит украинской армии начать переход от «бюджета проедания» к бюджету реформирования и развития Вооруженных сил», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня необходимо принять меры для сохранения офицерских кадров, повышения престижа воинской службы. Особенно это касается должностей командиров низшего и среднего звена.