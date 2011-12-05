Правительство выделило 2 млрд. грн. на выплату зарплат бюджетникам

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 2 млрд. грн. на выплату зарплат в бюджетной сфере и другую социальную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Николай АЗАРОВ после посещения одной из многодетных семей Киева.

«Сегодня правительство приняло решение почти 2 млрд. направить на другие виды социальной помощи там, где возникли проблемы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, речь идет о выплате зарплат работникам бюджетной сферы в тех регионах, где возникли проблемы, то есть, местные бюджеты не справились с выплатой зарплат бюджетникам.