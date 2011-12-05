В Беларуси в 2012 году курс рубля будет в пределах 9-10 тысяч за доллар – эксперты Forex Club

Минск. В Беларуси в 2012 году обменный курс прогнозируется в пределах 9-10 тысяч белорусских рублей за доллар США при условии инфляции на уровне 19-22%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам заявил старший аналитик Forex Club в Беларуси Валерий ПОЛХОВСКИЙ.

«По нашим прогнозам, рост ВВП в Беларуси в 2012 году ожидается на уровне 0-2%, инфляция при отсутствии стимулирования валовых показателей составит 20%. И при условии выполнения планов по инфляции курс будет находиться на уровне 9-10 тысяч», - сказал В. ПОЛХОВСКИЙ.

Он считает, что правительство Беларуси должно сконцентрировать усилия на обеспечении максимально благоприятной макроэкономической среды, где стабилизация инфляции является основным параметром.

«В сложившихся экономических условиях очень трудно оценить, каким реально может быть экономический рост. Лучше отталкиваться от ВВП, который получится, и не надо его таргетировать», - сказал В. ПОЛХОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что после объединения двух торговых сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже курс, который установился на уровне 8600 белорусских рублей за доллар, сейчас продолжает колебаться в относительно небольшом коридоре.

«Но инфляция не стоит на месте, она растет почти по 10% в месяц. В результате реальный обменный курс ослабевает», - сказал аналитик Forex Club.

В.ПОЛХОВСКИЙ убежден, что если инфляция продолжит оказывать давление на экономику, эффект от девальвации будет ослабевать.

«Поэтому Нацбанку Беларуси и надо корректировать реальный обменный курс рубля на уровень инфляции, если мы нацеливаемся на достижение более высоких темпов экономического роста. Иначе начнется торможение во внешней торговле», - считает он.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП в Беларуси в 2012 году прогнозируется на уровне 5-5,5%, инфляция замедлится до 19-22%. Такие данные были обнародованы руководителями правительства и Национального банка Беларуси 22 ноября на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития страны, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год.