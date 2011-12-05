Межбанк: закрытие торгов - 8,0200/8,0220 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0200/8,0250 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,0205/8,0245 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0200/8,0220 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». Рублевый рынок открылся на уровне 0,2595/0,2599 грн./рубль, к 12:00 цены снизились — 0,2594/0,2598 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2596/0,2600 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,89 рублей за доллар (+0,15).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3460 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7725/10,7810 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх — 10,7830/10,7945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7765/10,7855 грн./евро.