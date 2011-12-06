S&P намерено снизить рейтинги практически всех стран еврозоны

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s в понедельник поместило в список для пересмотра кредитного рейтинга с возможностью понижения практически все страны-члены еврозоны, в том числе Францию и Германию, которые на настоящий момент имеют наивысший рейтинг ААА, сообщает Associated Press.

На пересмотр поставлены рейтинги 15 из 17 стран еврозоны. В списке не оказалось только Греции (ее рейтинг S&P уже понизило до «мусорного») и Кипра – рейтинг этой страны уже поставлен на пересмотр с негативным рейтингом.

Понижение рейтинга таких стран, как Германия и Франция, если оно произойдет, может поставить под вопрос экономическое выздоровление еврозоны, подорванное угрозой дефолта Греции.

Летом, когда американский конгресс и Белый дом не могли договориться о подъеме потолка госдолга и возникла реальная угроза того, что США объявят дефолт по своим долговым обязательствам, агентство Standard & Poor`s снизило рейтинг США с ААА до АА+. Это вызвало значительное снижение индексов на фондовых площадках мира, пишет Газета.Ru.