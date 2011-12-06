Сегодня вероятно дальнейшнее падение евро - эксперт

Евро на мировых торгах во вторник, 6 декабря, на фоне негативных событий понедельника может продолжить снижение до отметки 1,3320, в то время как фунт - расширить диапазон до 1,5550-1,5700, доллар/франк, вероятно, вернется к уровню 0,9200, а доллар/иена снизится к отметке 77,50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, из новостей вторника внимание следует обратить на решение по процентной ставке Банка Австралии, предварительную публикацию протокола последнего заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии и данные по ВВП еврозоны.