В Польше, впервые за почти три года, уменьшились сбережения граждан

Варшава. Частные сбережения граждан Польши в III квартале текущего года сократились впервые за последние 11 кварталов, составив на конец сентября 282,7 миллиардов долларов (1 долл. = 3,3 польских злотых).

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным исследовательской компании analizy.pl, увеличивающиеся с конца 2008 года, несмотря на мировой финансовый кризис, сбережения польских домохозяйств в III квартале уменьшились на 1,3%, или 3,8 млрд. долларов.

Компания отметила, что с учетом падения курса национальной валюты - польского злотого - сбережения в евро снизились на 10%.

По данным analizy.pl, больше всего на уменьшение сбережений поляков повлияла переоценка активов частных пенсионных фондов (OFE), которые из-за турбуленций на мировых финансовых рынках в июле-сентябре потеряли 4,6 млрд. долларов, или около 6% стоимости своих портфелей.

Пенсионные сбережения граждан 38-миллионой Польши на конец сентября т.г. в OFE составляли 69 млрд. долларов.

Вложения поляков в польские, заграничные инвестиционные и страховые фонды, а также акции, из-за их переоценки снизились на более чем 10% - до около 44 млрд. долларов.

В тоже время банковские депозиты, которые остаются самым распространенным среди поляков видом сбережений, в III квартале т.г. выросли на почти 4%, или 5 млрд. долларов, до рекордных за всю историю 138,6 млрд. долларов.

Количество наличных денег в обороте увеличилось на 1,3 млрд. - до 30 млрд. долларов.

Analizy.pl отмечает, что с декабря 2010 года по сентябрь 2011 года сбережения поляков увеличились на 2,5%, или 6,9 млрд. долларов (по текущему курсу), что втрое меньше темпов аналогичного периода в 2009/2010 годах.

"Первая за 11 кварталов отрицательная динамика сбережений домохозяйств в Польше связана с ухудшающейся конъюнктурой в экономике и переоценкой на рынках капитала. Во время предыдущего экономического замедления в 2007-2008 годах мы могли видеть аналогичную ситуацию трижды", - отмечает компания, которая, среди прочих проектов, исследует сбережения поляков 11-й год.

По данным экспертов, сбережения поляков, которые в 2000 году составляли около 75 млрд. долларов (по текущему курсу), постоянно увеличивались до обвала польского фондового рынка в конце 2007 года.

Как сообщал УНИАН, Польша стала единственной страной из 27 членов Европейского союза, экономика которой выросла в кризисном 2009 году, что позволило стране впервые в истории войти в шестерку крупнейших европейских экономик.