Налогоплательщики Киева увеличили перечисления в бюджет на 19 млрд. грн.

Налогоплательщики Киева с начала этого года перечислили в сводный бюджет 69,812 млрд. грн. налогов, что на 19 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в г. Киев.

По словам председателя комиссии по проведению реорганизации ГНАУ в Киеве, директора департамента налогового контроля Госналогслужбы Ирины НОСАЧЕВОЙ, данные показатели достигнуты за счет добровольной уплаты налогов, детенизации экономики, погашения налогового долга и легализации трудовых отношений.