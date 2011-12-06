Госдолг Украины достиг 59,09 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составил 471,38 млрд. грн., или 59,09 млрд. долл., что на 9% больше по сравнению с началом года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, объем госдолга (внутренний и внешний) увеличился на 9,6% - до 44,51 млрд. долл. При этом внутренний долг вырос на 7,4% - до 19,11 млрд. долл., внешний — на 11,2% - до 25,39 млрд. долл.

Объем гарантированного государством долга вырос за 10 месяцев на 6,8% - до 14,59 млрд. долл., в т.ч. внутренний сократился на 4%, до 1,67 млрд. долл, внешний увеличился на 8,3% - до 12,91 млрд. долл.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ноябре т.г. заверил, что правительство в 2012 году планирует начать существенное сокращение государственного долга.

«Со следующего года правительство будет проводить политику сокращения соотношения долга к ВВП», - отметил Н.АЗАРОВ.

В 2012 году, по словам Н.АЗАРОВА, правительство планирует выйти на 2,5% - максимум 3% дефицита бюджета.

При этом он сообщил, что в августе, сентябре, октябре текущего года правительство не осуществляло заимствований.

“Справимся собственными ресурсами, уменьшая нагрузку на банки, чтобы увеличить возможность кредитования экономики”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.