Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ назвал ряд льгот для народных депутатов, которые планируется отменить.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он сообщил, что предусматривается, в частности, ликвидировать льготы на бесплатную парковку автомобилей и бесплатную перевозку багажа, которыми,, в сущности, никто не пользуется.

По словам А.ЕФРЕМОВА, также будет отменена льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте народными депутатами, поскольку ею также никто не пользуется.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что также предусмотрено ликвидировать льготу на бесплатные курортные путевки. По его словам, благодаря этому будет сэкономлено более 800 тыс. грн.

Как сказал лидер фракции Партии регионов, сокращение с двух до одного месяца срока медицинского обслуживания и оздоровления народных депутатов даст возможность сэкономить 6,5 млн. грн.

А.ЕФРЕМОВ также сообщил, что предусматривается уменьшить материальную помощь народным депутатам и их помощникам, что даст экономию до 15 млн. грн.

Он отметил, что фракция Партия регионов поддерживает предложения об отмене ряда льгот для народных депутатов.