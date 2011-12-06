Долговые выплаты правительства в декабре составят 9,5 млрд. грн. - Азаров

Долговые выплаты правительства Украины в декабре составят 9,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.

«За один месяц мы выплачиваем долгов примерно столько, сколько мы выплачиваем при рождении ребенка на всех», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на погашение госдолга в 2011 году запланировано направить 61,493 млрд. грн., в т.ч. внутреннего – 37,522 млрд. грн., внешнего – 29,970 млрд. грн.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2011 году прогнозируются в объеме 23,001 млрд. грн., в т.ч. на обслуживание внутренних заимствований 14,932 млрд. грн.

Общие выплаты по госдолгу, которые будут осуществлены в 2011 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 85,271 млрд. грн., из которых 61,5%, или 52,455 млрд. грн., - выплаты по внутреннему долгу.