S&P намерено снизить рейтинг Европейского фонда стабильности. Сейчас уровень высший
16:45, 06 декабря 2011Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), находящийся в настоящее время на высшем уровне «ААА», на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.
При этом краткосрочный рейтинг фонда, финансирующего финансовую помощь Ирландии и Португалии, подтвержден на уровне «A-1+», передает РИА «Новости».
Ранее Standard & Poor`s пригрозило поместить в список для пересмотра кредитного рейтинга с возможностью понижения 15 из 17 стран еврозоны, в том числе Францию и Германию, которые на настоящий момент имеют наивысший рейтинг ААА. Исключение - Кипр и Греция, рейтинги которых были снижены ранее.
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