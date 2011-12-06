Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0195/8,0235 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0165/8,0195 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0140/8,0190 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2577/0,2581 грн./рубль, к 12:00 цены понизились — до 0,2575/0,2579 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2578/0,2582 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,0505 рублей за доллар (+0,1605).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/1,3425 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,7270/10,7340 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,7175/10,7275 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7430/10,7555 грн./евро.