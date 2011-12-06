Ощадбанк начинает предоставлять услуги денежных переводов MoneyGram

Ощадбанк с 6 декабря 2011 года начнет предоставлять услуги денежных переводов MoneyGram в своих 2 150 отделениях.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

“Новое партнерство расширяет агентскую сеть MoneyGram в Украине почти на 20% и увеличивает количество пунктов обслуживания клиентов системы до 13 200 отделений банков-партнеров и государственного предприятия «Укрпочта»”, - говорится в сообщении банка.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 384,937 млн. грн.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 75,349 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 57,384 млрд. грн., обязательства - 57,815 млрд. грн., уставный капитал – 14,496 млрд. грн., собственный капитал – 17,534 млрд. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

Компания MoneyGram International - одна из лидирующих компаний на мировом рынке денежных переводов. MoneyGram обслуживает денежные переводы по всему миру и оплату счетов в США посредством глобальной сети, состоящей из более чем 244 000 отделений, включая розничные сети, международные почтовые службы и финансовые учреждения в более чем 190 странах и территорий мира.