Глава ЕС предложил способ преодоления кризиса в еврозоне

Для преодоления нынешнего финансового кризиса в еврозоне необходимо существенное перераспределение полномочий между руководящими структурами Евросоюза.

Данный вывод содержится в документе, подготовленном президентом ЕС Херманом Ван РОМПЕЕМ к началу двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе 8 декабря.

Документ носит конфиденциальный характер, однако он оказался в распоряжении лондонской газеты "Гардиан", которая опубликовала сегодня его основные положения, , передает ИТАР-ТАСС.

Президент ЕС предлагает лишать права голоса в руководящих органах союза те страны, на которых распространяется действие международных стабилизационных программ, в случае если они не проводят согласованных реформ. "Такие санкции, как временное приостановление права голоса на саммитах ЕС, могут быть введены в отношении государств, упорно отказывающихся выполнить свои обязательства", - отмечается в документе.

Одновременно Х.Ван РОМПЕЙ предлагает наделить общеевропейские институты широкими полномочиями по вмешательству во внутриэкономические дела государств Евросоюза во время кризиса. Это касается формирования национальных бюджетов, исполнения социальных программ и налоговой политики.

При этом президент ЕС считает, что пришло время осуществить согласование пенсионных систем стран-членов, их рынков труда, а также налоговых политик. Х.Ван РОМПЕЙ не исключил также возможности появления единых облигаций еврозоны.