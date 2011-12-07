Пара EUR/USD сегодня может закрепиться ниже уровня 1,3400 - эксперт

Пара EUR/USD на торгах в среду, 7 декабря, может закрепиться ниже уровня сопротивления 1,3400, пара GBP/USD постарается уйти ниже отметки 1,5600, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, среда будет интересна данными по безработице в еврозоне, изменением объема промышленного производства в Великобритании, а также публикацией данных по изменению объема потребительского кредитования в США. Кроме того, участники рынка по-прежнему будут ждать новостей, связанных с долговым кризисом в странах Европы.