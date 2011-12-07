Citigroup сократит 4,5 тыс. сотрудников на фоне "беспрецедентных" рыночных условий

Третий по величине банк США - Citigroup - планирует сократить штат на 4,5 тысячи сотрудников, или на 1,7%, для оптимизации расходов на фоне падающей выручки и "беспрецедентных" рыночных условий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы организации Викрама Пандита на конференции инвесторов в Нью-Йорке.

Впервые о планах руководства Citigroup по сокращению штата стало известно в середине ноября. Тогда издание WallStreet Journal называло цифру в три тысячи человек, или 1% от штата.

По состоянию на конец сентября, число сотрудников Citigroup составляло 267 тысяч человек. "Сектор финансовых услуг столкнулся с крайне сложной операционной средой с беспрецедентным сочетанием неопределенности на рынках, продолжительного замедления экономических темпов в развитых странах и наиболее существенных изменений требований регуляторов, которые я когда-либо видел", - сказал Пандит.

По оценке аналитика SNL Financial Нэнси Буш (Nancy Bush), 4,5 тысячи человек для Citigroup - "капля в море", учитывая глобальные масштабы деятельности организации. "Думаю, это лишь верхушка айсберга", - говорит Буш.

С начала текущего года финансовые гиганты уволили уже около 200 тысяч человек против 58 тысяч в прошлом году и 174 тысяч в 2009 году. Citigroup встал в один ряд с крупнейшими банками США по планам сокращений. Ранее о намерении уволить 30 тысяч сотрудников в течение нескольких ближайших лет объявил глава Bank of America Брайан Мойнихэн. "Расходы банковского сектора непомерно велики. Индустрии нужно больше работать над их сокращением", - считает аналитик Royal Bank of Canada Джерард Кэссиди (Gerard Cassidy), передает РИА "Новости".

Гендиректор Citigroup не уточнил, на какие именно страны придутся сокращения, однако отметил, что развитые экономики в настоящее время проходят период сокращения объемов потребительских и госрасходов, что будет замедлять их рост еще несколько лет. В то же время, Пандит отметил, что развивающиеся рынки продолжают расти на фоне увеличения населения, создающего мощную базу будущих потребителей и, тем самым, фундамент для роста доли таких рынков в мировой торговле. В Азии и Латинской Америке на конец третьего квартала текущего года было открыто 65 новых отделений Citigroup.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, имеет свыше пяти тысяч офисов более чем в 100 странах. Citigroup оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку"банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.