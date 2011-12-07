Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год

Парламент Греции принял сегодня госбюджет жесткой экономии на 2012 год с целью получить от ЕС и МВФ второй пакет помощи в объеме 130 млрд. евро.

Как передает ИТАР-ТАСС, за главный финансовый закон страны проголосовали 258 из 299 присутствовавших депутатов 300-местного однопалатного парламента страны, против был 41.

Госбюджет исходит из осуществления программы приватизации госсобственности, реализации на практике единой сетки заработной платы с отменой премий и надбавок, а также перевода около 30 тыс. госслужащих в Организацию трудового резерва, где они будут числиться год с сохранением 60% оклада до увольнения. На 2012 год предусматривается рецессия в 2,8% ВВП и рост безработицы до 17,1% экономически активного населения с 15,4%, ожидаемых в 2011 году.

Госбюджет предусматривает дефицит в 5,4% ВВП в случае реализации сделки по обмену греческих суверенных облигаций частными инвесторами с 50-процентным дисконтом на новые ценные бумаги и 6,7% ВВП, если эта операция не удастся. В 2011 году дефицит госбюджета, как ожидается, будет равняться 9,0%. В абсолютных цифрах дефицит в 5,4% ВВП составит 11,4 млрд. евро по сравнению с 19,7 млрд. евро в этом году.

При этом впервые за последние годы планируется свести госбюджет следующего года с первичным профицитом (превышение государственных доходов над расходами без учета обслуживания госдолга). В 2012 году первичный профицит должен составить 2,18 млрд. евро, что соответствует 1% ВВП по сравнению с первичным дефицитом в 4,58 млрд. евро в этом году (2,1% ВВП).

Госбюджет предусматривает и крупное сокращение государственного долга, который, согласно прогнозу, составит в 2012 году 145,5% против 161,7% в этом году, заложив тенденцию к его уменьшению. Госзадолженность, как ожидается, снизится до 309,3 млрд. евро по сравнению с 352,05 млрд. евро в этом году. Планируется и значительное сокращение - на 3,63 млрд. евро - расходов на выплату процентов по долгу, которые в 2012 году составят 12,75 млрд. евро.